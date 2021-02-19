Otobandaki ters şerit faciası kamerada

Bursa’da 2 gencin hayatını kaybedip 10 kişinin yaralandığı otobandaki kaza MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Gençlerin kullandığı Şahin marka otomobilin ters şeritte hızla seyrederken otobüse çarptığı dehşet verici anlar görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Osmangazi ilçesi Ovakça Eğitim Mahallesi otoban üzeri Selçuk Gazi Tüneli yakınlarında dün gece saat 03:00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Barca ile Raifcan Kaplan’ın bulunduğu TOFAŞ Şahin marka otomobil ters şeride geçip bariyer tarafından ters yöne hızla ilerlerken karşı yönden gelen yolcu otobüsü ile kafa kafa çarpıştı. O anlar otoyol üzerindeki MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan iki arkadaş Mustafa Barca ile Raifcan Kaplan olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 gencin cesedi morga kaldırıldı.Otobüste yaralanan 10 kişi ise olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.