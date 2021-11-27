Otobandaki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda kamyona arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Bursa’ya bir programa katılmak için yola çıkan Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa H. (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Muratcan Kaya ile yanındaki Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi’nin (26) yaşamını yitirdiği belirledi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri yapılan ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hız göstergesi 145’de takılı kalmış

Olay yerinde yapılan incelemelerde otomobilin hız kadranının 145 kilometrede takılı kaldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.