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Otobanda motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

Hatay’da otobanı üzerinde bir tırın arka dorsesine asılan motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu görüntülere yansıdı.

Asayiş 02.04.2023, 13:22
Otobanda motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

Hatay’da otobanı üzerinde bir tırın arka dorsesine asılan motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu görüntülere yansıdı.

Hatay’dan Adana istikametine giden tır, otobanda seyir halindeyken arkasına motosiklet sürücüsü asıldı. Sürücü bir eliyle dorsede ki ipi diğer eliyle direksiyonu tutarak otobanda tehlikeli yolculuk yaptı.

O anlar ise bir başka diğer tır sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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