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Otobanda 3 aracın karıştığı kazada arabalardan 2’si alev aldı

Balıkesir-İstanbul karayolunun Susurluk bağlantı noktası yakınlarında meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada arabalardan 2’si alev aldı, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 12.06.2022, 19:02
Otobanda 3 aracın karıştığı kazada arabalardan 2’si alev aldı

Balıkesir-İstanbul karayolunun Susurluk bağlantı noktası yakınlarında meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada arabalardan 2’si alev aldı, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 2 aracın çarpışması ile oluşurken, diğer aracın ise kaza mahallinden geçerken kayması ile meydana geldiği iddia edildi.

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