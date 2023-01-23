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Oto teybinde uyuşturucu ticareti
Kayseri’de polis ekipleri tarafından 3 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 25 şahıs yakalanırken, oto teybinin içerisine gizlenmiş 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 23.01.2023, 18:27
Kayseri’de polis ekipleri tarafından 3 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 25 şahıs yakalanırken, oto teybinin içerisine gizlenmiş 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek adına kent genelinde çalışma yaptı. Ekipler tarafından 3 gün boyunca yapılan çalışmalarda; 25 şahıs yakalandı.
Uyuşturucuyu oto teybine zulalamışlar
Öte yandan, ekipler tarafından bir otomobil içerisinde yapılan aramada, teyp içerisine gizlenmiş 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.