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Oto tamirhanesinde patlama, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Beylikdüzü’nde bulunan Beykent sanayi sitesi bulunan bir oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucundan yangın çıktı. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Asayiş 29.08.2022, 18:02
Oto tamirhanesinde patlama, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Beylikdüzü’nde bulunan Beykent sanayi sitesi bulunan bir oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucundan yangın çıktı. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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