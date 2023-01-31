Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin 1 Şubat’ta başlayacağını açıkladı.
Oto sanayide soba parladı, 3 kişi hafif yaralandı
Erzurum Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki oto sanayide bulunan Adem Şentürk’e ait iş yerinde, soba parlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Asayiş 31.01.2023, 16:13
Erzurum Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki oto sanayide bulunan Adem Şentürk’e ait iş yerinde, soba parlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi’nde Adem Şentürk’e ait iş yerinde, sobada gaz sıkışması aniden parlamaya sebep oldu. Parlama esnasında ısınmak için sobaya yakın oturan Samet Ş. (22), Muhammed Çağrı Ç. (24) ve Lokman T. (26) hafif şekilde yaralandı.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iş yerinde bulunan Samet Ş.’nin sobanın kapağını açıp kapatması sonrası parlamanın meydana geldiği görülüyor. Sobadan çıkan alevler; Samet Ş.’nin kaş, kirpik ve saçında yanıklara neden oldu.