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Oto kurtarıcı ile inşaattan demir çalarken yakalandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kiraladığı oto kurtarıcı ile inşaattan 10 bin TL değerindeki kolon demirlerini çalmaya çalışan şahıs, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Asayiş 07.07.2021, 16:35
Oto kurtarıcı ile inşaattan demir çalarken yakalandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kiraladığı oto kurtarıcı ile inşaattan 10 bin TL değerindeki kolon demirlerini çalmaya çalışan şahıs, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri, 45 DD 231 plakalı oto kurtarıcıya inşaattan kullanılmamış kolon demirlerinin yüklendiğini fark etti. Demirleri araca yükleyen şahsın tedirgin davranışlarından şüphelenen ekipler, yapılan kimlik kontrolünde şahsın daha önce de hırsızlık olaylarına karışan Y.A. (58) olduğunu belirledi. Y.A.’nın ilk ifadesinde borçlarını ödemek için inşaattan demirleri çalmaya çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi. Yapılan araştırmada Y.A’nın yaklaşık bin 500 kilogram ağırlığında 10 bin TL değerindeki kolon demirlerini inşaattan çalarak hurdacıya götürmek üzere 45 DD 231 plakalı oto kurtarıcı ile 150 TL karşılığında anlaştığı belirlendi. Olayın ardından Y.A. gözaltına alındı.
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