Oto hırsızlık çetesi çökertildi
GAZİANTEP’TE MEYDANA GELEN OTO HIRSIZLIK OLAYLARINA İLİŞKİN YAPILAN OPERASYONDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Gaziantep’te meydana gelen oto hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Olay, 13-23 Temmuz tarihleri arasında Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece ve gündüz en sessiz saatlerinde sokaklarda dolaşıp ıssız alanlarda park halinde bulunan araçları ve motosikletleri çalan hırsızlar güvenlik kameralarından tespit edildi. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatan polisler eş zamanlı yaptıkları operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
4 araç ve 4 motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisi olan 12 kişiden 4’ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan araç ve motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
Öte yandan araçların çalınma anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
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