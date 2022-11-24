Oto hırsızı yakayı ele verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyon ile oto hırsızı yakalandı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Ömerli Mahallesi Kaynarca Caddesi üzerinde park halinde bulunan araçlarda hırsızlık yapan D.A. isimli şahıs güvenlik kamerası incelemesi ve çevre araştırması sonrasında yakayı ele verdi. D.A. park halinde bulunan araçlardan kredi kartı, 2000 TL para ve aracın kontak anahtarını çaldı. Emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalanan D.A. sevk edildiği mahkeme sonrasında tutuklanarak Kdz. Ereğli cezaevine teslim edildi.