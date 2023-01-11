Oto galeriye silahlı saldırıda 2 kişi yaralanmıştı, zanlılar tutuklandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde oto galeriye yapılan silahlı saldırıda 2 kişiyi yaralayan zanlılar yakalandı. İfadeleri alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Ocak tarihinde Körfez Mahallesi D-130 Karayolu üzerinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kişi oto galeriye silahla ateş açtı. Dükkan sahibi M.E. ile yanında bulunan arkadaşı B.D. yaralandı. 2 zanlı ise olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan M.E. ile B.D. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması neticesinde olayı gerçekleştiren T.A. ve B.B. isimli zanlıları yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.