Oto galericiyi silahla vuran şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde oto galericiyi iş yerinde silahla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Olay, Körfez Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galeri işletmecisi O.Z., iş yerini kapatırken G.C.’nin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırı sonucu O.Z. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan O.Z. yoğun bakıma alındı.

Gözaltına alınan G.C. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.