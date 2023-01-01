Oto galeri önündeki minibüs alev alev yandı

Orhangazi’de ana yol üzerinde bulunan bir oto galeri önünde bulunan minibüs, alev aldı. Minibüsteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın çevrede büyük paniğe neden oldu.

Yangın, Orhangazi Değirmen Sokak üzerindeki bir oto galerinin önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, galeri önünde bulunan panelvan minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen minibüs için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürdü. Galeri sahibi minibüsün yanında bulunan diğer araçlara da alevlerin sıçramaması için araçları bölgeden uzaklaştırdı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.