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Oto bakım servisinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir oto bakım servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 13.08.2021, 11:28
Oto bakım servisinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir oto bakım servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökmavi sokak üzerindeki oto bakım servisinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ise olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangının kesin çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.
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