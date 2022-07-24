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Otluk alanda yangın paniği

Elazığ’da kurumuş otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Asayiş 24.07.2022, 00:09
Otluk alanda yangın paniği

Elazığ’da kurumuş otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kuruyan otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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