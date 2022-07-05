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Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yerleşim yerleri ve bahçelik alanlara ulaşmadan söndürüldü.

Asayiş 05.07.2022, 19:28
Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yerleşim yerleri ve bahçelik alanlara ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Kuyuluk Yolu Mezitli eski Kaymakamlığı arkasında bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, kısa sürede yangına müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne de bağlı bir arasözünde destek verdiği yangın, yerleşim ve bahçelik alanlara ulaşmadan söndürüldü. Yangında bazı hayvanlar yanarak telef oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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