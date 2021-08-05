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Otluk alanda başlayan yangın kayısı bahçesine sıçramadan söndürüldü

Malatya’da otluk alanda başlayan yangın kayısı bahçesine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 05.08.2021, 19:50
Otluk alanda başlayan yangın kayısı bahçesine sıçramadan söndürüldü

Malatya’da otluk alanda başlayan yangın kayısı bahçesine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Otluk alanda başlayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında kayısı bahçesinde bulunan 10 ağaç zarar gördü. Mahalle halkıysa yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcımdan kaynaklandığını iddia ederek elektrik dağıtım şirketini suçladı.
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