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Otlu peynir arasında eroin sevkıyatı Zeyna’ya takıldı
VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA OTLU PEYNİR DOLU BİDONLARA ZULALANMIŞ 15 KİLO 240 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 07.08.2020, 09:14
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Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, otlu peynir dolu bidonlara zulalanmış 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna’nın da katıldığı detaylı aramada, 3 adet plastik bidon içerisinde bulunan otlu peynir arasına zulalanmış 15 paket halinde toplam 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan B.A.’nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.
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