Otizmli genç kıza tır içinde 4 gün boyunca cinsel istismar iddiası

Olay, 4 Nisan 2021 tarihinde Kocaeli’de meydana geldi. İstanbul’dan Hatay’a gitmek için evden kaçan 15 yaşındaki E.Z.İ. isimli kız çocuğu, Kocaeli’de M.C. isimli şahsın tırına bindirildi. İddiaya göre E.Z.İ., tır içerisinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı, olaydan 4 gün sonra ise Körfez ilçesinde bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan tır şoförü M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan muayenelerde E.Z.İ.’nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

Hakkında, ’Zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’, ’çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından dava açılan M.C.’nin, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. M.C. ile birlikte genç kıza istismarda bulunduğu iddia edilen O.D. ve Ü.M.’nin de Gebze’de açılan dosyaları mevcut dosya ile birleştirildi.

"Bana ’Sen benim esirimsin’ dedi"

Salonda tutuklu sanık M.C., tutuksuz sanıklar O.D., Ü.M. ile taraf avukatları hazır bulunurken, E.Z.İ. ise İstanbul Adliyesi Adli Görüşme Odasından (AGO) duruşmaya bağlandı.

Olay günü evden kaçtığını söyleyen otizmli E.Z.İ., yolda yürüdüğü esnada şoför M.C.’nin kendisini zorla tıra bindirdiğini söyledi. E.Z.İ., "Bana ’Sen benim esirimsin’ dedi, müstehcen filmler izlemeyi teklif etti. ’Sen soyun, içerisi sıcak olur’ dedi. Sonra klimayı açtı, ışıkları kapattı ve bana cinsel istismarda bulundu. Çok korktum. M.C. benim çıplak fotoğrafımı çekti. ’Gülümse, seni satacağım ve para kazanacağım’ dedi" ifadelerini kullandı.

"4 gün boyunca 3 kişi bana cinsel istismarda bulundu"

Tutuklu sanık M.C.’ye 17 yaşında olduğunu söylediğini ifade eden E.Z.İ., "4 gün boyunca 3 kişi bana cinsel istismarda bulundu. Bana istismarda bulunan O.D. ve Ü.M., M.C.’ye toplam 80 TL verdi. M.C.’de o parayı bana verdi. Paraya ihtiyacım olduğu için aldım ancak isteyerek cinsel ilişkiye girmedim, zorla yaptılar. 5. gün bana, ‘Seninle işimiz bitti’ deyip bıraktılar. 1.5 yıl boyunca çocuk esirgeme kurumunda kaldım, şimdi ailemin yanındayım. Otizmliyim, ilaçla tedavi görüyorum" dedi.

"Sanık AIDS hastası olmasına rağmen mağdurla cinsel ilişkiye girmiş"

E.Z.İ.’nin avukatı, "Sanık M.C., AIDS hastası olmasına rağmen E.Z.İ. ile cinsel ilişkiye girmiş. Mağdurun konuşma ve hareketleri normal bir insanın konuşma tarzında değildir. Sağlıklı bir birey olmadığı açıktır. Sanıkların cezalandırılmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Onun rızasıyla ilişkiye girdim"

Savunması için söz hakkı verile M.C. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "E.Z.İ., kendi isteğiyle arabaya bindi, 18 yaşında olduğunu söyledi. Onun rızasıyla ilişkiye girdim. Benim kızla ilişki sürem 3 dakika sürdü. 3 saat sürmedi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Cuma gece saat 01.00 sıralarında onu arabaya aldım cumartesi günü ise bıraktım" diye konuştu.

"Nefsim uyanmadığı için kızla cinsel ilişkiye girmedim"

Genç kıza cinsel istismardan yargılanan sanıklardan O.D. de savunmasında, "M.C. bana E.İ.Z.’nin çıplak videosunu attı. Onunla telefonla konuştuktan sonra gelip beni aldı. M.C. bana kızın 18 yaşında olduğunu ve hayat kadını olduğunu söyledi. Nefsim uyanmadığı için kızla cinsel ilişkiye girmedim ancak M.C.’ye 30 TL verdim" şeklinde konuştu.

"M.C. kızın hayat kadını olduğunu söyledi"

Sanık Ü.M. de M.C.’nin kendisine video attığını ifade ederek, "M.C. bana kızın çıplak videosunu attı. Hayat kadını olduğunu söyledi. Kızla birlikte oldum, M.C.’nin hesabına 50 TL attım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.C.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.