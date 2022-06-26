Otellere dadanan hırsız uyuşturucu ile yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otellerden turistlerin para ve değerli eşyalarını çalan şüpheli, Alanya ilçesinde yakalandı. Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelinin üzerinde 3 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde Örenşehir Mahallesi’nde bir otelde konaklayan Rusya uyruklu Marina Baraban’ın odasında bulunan 23 dolar, 1 adet cep telefonu ve 2 adet tablet çalındı. Kızılot Mahallesi’ndeki bir otelde Çekoslovakya uyruklu Hana Formankova ve Oldriska Subrtova isimli turistlerin odasından 2 adet cep telefonu, 2 adet pasaport, 1 adet saat, 5 bin Çekoslovakya parası ve 70 euro, aynı otelde konaklayan Reınald Eggers isimli turistin odasında bulunan 1 adet cep telefonu ve 15 euro çalındı. Hırsızlık olayları üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin büyük bölümü hırsızlıktan olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan H.Y. olduğu tespit edildi. Alanya ilçe merkezinde yakalanan ve suçunu itiraf eden şüphelinin yapılan üst aramasında 3 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.