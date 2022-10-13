Otelin patlayan dev su tankı 150 metre uçup daireyi harabeye çevirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otelin büyük gürültüyle patlayıp yaklaşık 150 metre fırlayan demir su tankı korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Basınçla fırlayan dev su tankı, 150 metre ilerideki bir dubleks dairenin ikinci katına çarparak bahçeye düştü. Odası harabeye dönen Tanyel Öz, patlamayla yataktan fırladığını belirterek, "Kısacası yaşadığım için şanslıyım" dedi.

Side-Kumköy sınırındaki bir otelin demir su tankı, gece saat 04.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Olayın meydana geldiği otel ve yakınında bulunan otellerdeki müşteriler korku dolu anlar yaşadı. Basınçla fırlayan dev su tankı, yaklaşık 150 metre uzaklıktaki bir dubleks evin ikinci kat dairesinin penceresine isabet etti. Pencerenin kenarına çarparak bahçedeki portakal ağacının üzerine düşen su tankı, dairenin odasını harabeye çevirdi. Bu sırada odasında uyuyan Tanyel Öz ölümden döndü.

"Şanslıyım"

Duvarına tankın çarpmasıyla yatağından fırladığını belirten Tanyel Öz, “Bir anda odamın içerisinde beton ve cam parçalarıyla karşılaştım. Ne olduğuna anlam veremedim. Hemen aklıma annem geldi ve kendisini arayıp durumunu sordum. Görüldüğü gibi Allah’tan bu dev tank pencerenin kenarına isabet etmiş. Pencereden girip üzerime de düşebilirdi. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Hemen araştırma yaptık. Karşıda 150 metre ilerimizdeki otelde su tankının patladığını öğrendik. Otel yetkilileri ve jandarma gelip inceleme yaptı. Kısacası yaşadığım için şanslıyım” dedi.

Sitenin ön kısmında oturan bir vatandaş ise, patlamayı duyduğunu, yakın bir yere yıldırım düştüğünü düşündüğünü, sabah olayı öğrenince şaşkına döndüğünü söyledi.