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Otelin balkonundan düşen Belçikalı turist hayatını kaybetti
Antalya’nın Alanya ilçesinde, kaldığı otel odasının balkonundan düşen Belçikalı kadın turist hayatını kaybetti.
Asayiş 19.10.2022, 16:59
Antalya’nın Alanya ilçesinde, kaldığı otel odasının balkonundan düşen Belçikalı kadın turist hayatını kaybetti.
Olay, Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde bir otelde meydana geldi. İlçeye tatil için gelen Belçika uyruklu Elena Gitlevich (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kat balkondan düştü. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gitlevich’in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.