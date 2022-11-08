Otele el koyan suç örgütüne jandarma operasyonu: 6 gözaltı

Antalya’da düzenledikleri sahte belgelerle 15 milyon dolarlık otele el koyan suç örgütü jandarma operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 19 tabanca ile ruhsatsız tüfek ve dokümanlar ele geçirildi.

Operasyon Kemer cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Kemer İlçesi Göynük Mahallesinde faaliyet gösteren O.T isimli şahsa ait 15 milyon dolar değerindeki oteli sahte belgeler düzenlemek suretiyle Dolandırıcılık, Hakkı Olmayan Yere Tecavüz ve Tehdit suçlarını işleyerek işgal eden Organize Suç Örgütüne yönelik 6 şüpheliye ait 7 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet tabanca fişeği, 7 adet cep telefonu ile sahte olarak düzenlenmiş çeşitli dokümanlara el konuldu.