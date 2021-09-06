banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Kripto piyasası coştu!
Kripto piyasası coştu!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!

Oteldeki asansör yangınında yaralı kurtulan kişi de hayatını kaybetti

Konya’da bir otelde asansör bakımı sırasında kaynak yaparken çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralı kurtulan Ahmet Mutlu’da kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş 06.09.2021, 11:20
Oteldeki asansör yangınında yaralı kurtulan kişi de hayatını kaybetti

Konya’da bir otelde asansör bakımı sırasında kaynak yaparken çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralı kurtulan Ahmet Mutlu’da kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 2 Eylül Perşembe günü merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Ayanbey Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkan Üzgü (25) ile Ahmet Mutlu (23) otelin asansör bakımını yapmak için bakım panosuna girdi. Panoya parça takmak isteyen asansörcüler, kaynak yaptıkları sırada bir anda yangın çıktı. Hareket eden asansöre sıkışan Berkan Üzgü olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ahmet Mutlu ise tedavi altına alındı. Ahmet Mutlu, hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet Mutlu’nun cenazesi buğun öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karahüyük Mezarlığına defnedilecek.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0