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Otelde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde yemekten zehirlendiği iddia edilen yaklaşık 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 01.07.2021, 19:40
Otelde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde yemekten zehirlendiği iddia edilen yaklaşık 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Gülüç beldesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde bulunan çok sayıda vatandaş, yedikleri yemekten zehirlendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan vatandaşlar çeşitli hastanelere sevk edildi. Bazı vatandaşlar ise özel araçları ile hastanelere ulaştı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların tedavileri sürüyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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