Otelde uyuşturucu satışına 8 yıl 4 ay hapis

Samsun’da bir otelde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan şahıs 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, aynı suçtan tutuksuz olarak yargılanan kadın ise beraat etti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.C. (44) adlı şahıs ile A.M.(23) adlı kadının birlikte irtibatlı oldukları kişilere otel odasında uyuşturucu sattıklarını tespit etti. Narkotik polisi yaptıkları operasyonda M.C. ve A.M. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Şahısların kaldıkları otel odasında yapılan aramada, 26,98 gram metamfetamin maddesi ve 34 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. "Uyuşturucu ticareti" suçundan 25 Ekim’de Samsun Adliyesine sevk edilen A.M. adlı kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.C. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. M.C. ve A.M. hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında M.C., 8 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verilirken, tutuksuz olarak yargılanan A.M. adlı kadının ise beraatine hükmedildi.