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Otelde tecavüz ve gasp iddiasına 2 gözaltı
Samsun’da yabancı uyruklu bir kadın, otel odasında kendisine uyuşturucu içirilip cinsel saldırıda bulunulduğu, telefonu ve parasının gasp edildiği iddiasıyla şikayette bulununca olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 04.01.2021, 15:04
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Samsun’da yabancı uyruklu bir kadın, otel odasında kendisine uyuşturucu içirilip cinsel saldırıda bulunulduğu, telefonu ve parasının gasp edildiği iddiasıyla şikayette bulununca olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde bulunan bir süit otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı olan A.E. adlı kadın otel odasında birlikte içki içtiği kişilerin kendisine uyuşturucu içirip kendinden geçince cinsel saldırıda bulundukları, cep telefonu ve 2 bin lira parasını gasp ettiklerini iddia ederek şikayette bulundu.Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili S.K.(42) ve T.G.’yi (28) gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan S.K. ve T.G. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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