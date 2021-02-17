Otelde baygın bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Samsun’da otel odasında baygın halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki Musa Öztürk otel odasında baygın halde bulundu. 112 ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Musa Öztürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öztürk’ün içtiği kolonyadan zehirlenmiş olabileceği tahmin ediliyor. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.