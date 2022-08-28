Otel odasında yakalanan oto hırsızının üzerinden uyuşturucu çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekipleri tarafından otel odasında yakalanan oto hırsızının üzerinden 18.37 gram uyuşturucu madde çıktı.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Maral Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, oto hırsızlığı suçundan firari olan R.G. (33) isimli şahsın, sokak üzerinde bulunan otelde olduğuna dair ihbar aldı. İhbarı değerlendirerek adrese giden ekipler, şahsın bulunduğu odayı tespit etti. Odaya giren ekipler, R.G.’yi kıskıvrak yakaladı. Ekipler tarafından şahsın üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı toplam 18.37 gram metamfetamin olarak adlandırılan uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konulurken, R.G. ve yanında bulunan O.K. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.