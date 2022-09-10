Otel mutfağındaki yangında 7 personel dumandan etkilendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin mutfağında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle mutfak dışındaki bölümlere ulaşmadan söndürülen yangında 7 mutfak personeli dumandan etkilenirken, ayağına yangın tüpü düşen 1 personel yaralandı. Yaşanan panik ve kargaşaya rağmen turistlerin büyük bölümünün yangını umursamadan otelde günlük hayatlarına devam etmeleri dikkati çekti.

Manavgat-Alanya D-400 Karayolu kenarında Örenşehir Mahallesi’nde bulunan 4 yıldızlı otelin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ve Alanya İncekum İtfaiye Birimlerine ait ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangının mutfağın elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakoluna bağlı ekipler ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yangın sırasında yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 7 otel personeli ile ayağına yangın tüpü düşen 1 personel, ambulanslarda yapılan müdahalelerin ardından Manavgat’ta bulunan değişik hastanelere sevk edildiler.

Turistler umursamadı

Yangın sırasında otelde çok sayıda turist bulunduğu bildirilirken, az sayıda turistin otel dışına çıktığı, turistlerin büyük bölümünün ise hiçbir şey yokmuşçasına yaşamına devam ettiği, alışverişe gidip geldiği gözlendi.