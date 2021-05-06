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Otel inşaatında çökme

Gaziantep’te bir otel inşaatında çökme meydana geldi. Olay esnasında işçilerin inşatta bulunmaması faciayı önledi.

Asayiş 06.05.2021, 14:44
Otel inşaatında çökme

Gaziantep’te bir otel inşaatında çökme meydana geldi. Olay esnasında işçilerin inşatta bulunmaması faciayı önledi.

Olay, Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatı 2019 yılında başlayan otelin yapım çalışması sürerken bu sabah saatlerinde çökme meydana geldi. İnşaatın 4. katında beton dökümü için hazırlanan kalıpların çöktüğü olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Olayın ardından inşaat alanına gelen işçiler enkazın kaldırılması için çalışma başlattı.
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