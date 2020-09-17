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Ot yangını korkuttu

BALIKESİR’İN BURHANİYE İLÇESİ ÇORUK MAHALLESİNDE YAŞANAN OT YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Asayiş 17.09.2020, 13:03
Ot yangını korkuttu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çoruk Mahallesi kırsalında tarım arazilerine yakın bir alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ihbar etti. İzmir-Çanakkale yolu üzerinde meydana gelen ot yangını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü.

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