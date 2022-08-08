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Ot biçerken yorgun mermiyle yaralandı

Samsun’da tarlada ot biçerken beline yorgun mermi isabet eden bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Asayiş 08.08.2022, 14:08
Ot biçerken yorgun mermiyle yaralandı

Samsun’da tarlada ot biçerken beline yorgun mermi isabet eden bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Başalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada o biçen Güner P.’nin (36) beline kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla havaya ateş edilmesi sonucu düşen yorgun mermi isabet etti. Yaralanan Güner P. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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