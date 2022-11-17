Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak’ın şehadet haberi, Osmaniye’deki ailesine verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak (28) şehit düştü. Şehit Sinan İnak’ın acı haberi askeri yetkililer tarafından Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyünde yaşayan anne Hüsne ile baba Ökkeş İnak’a verildi. Eve akın eden komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak’ın Emine İnak ile evli olduğu öğrenildi.