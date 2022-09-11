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Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın şehadet haberi, Osmaniye’deki ailesine verildi.
Asayiş 11.09.2022, 22:19
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın şehadet haberi, Osmaniye’deki ailesine verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan şehit düştü. Şehidin acı haberi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ikamet eden eşi Gül Kalkan’a askeri yetkililer tarafından verildi. Evli olduğu öğrenilen şehidin evine dev Türk bayrağı asılırken eşi ve yakınları gözyaşı döktü.
Öte yandan, şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın annesinin vefat ettiği, 3 aylık Yaren adında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.
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