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Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır’ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

Asayiş 15.08.2022, 16:20
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır’ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli Köyü’nde mayın arama taraması sırasında kendi silahının ateş alması sonucu karın bölgesinden vurulan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22) şehit düştü. Şehidin acı haberi Kurtuluş Mahallesi’nde ikamet eden anne İlknur ile baba Ali Çakır’a askeri yetkililer tarafından verildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine dev Türk bayrağı asılırken anne ve babası ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, yarın öğle namazı sonrası Osmaniye şehitliğine defnedilecek.

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