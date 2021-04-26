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Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ın Avaşin bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

Asayiş 26.04.2021, 22:37
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Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ın Avaşin bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ın Avaşin bölgesinde başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu’nda teröristlerle girilen çatışmada Osmaniyeli Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım (22) şehit düştü. Acı haber askeri yetkililer tarafından Dumlupınar Mahallesi’nde yaşayan şehidin ailesine verildi. Şehit haberini alan komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

"Bin evladım olsa binini de gönderirim" diyen şehidin babası İbrahim Çalım, “Allah devletimize zeval vermesin” dedi.
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