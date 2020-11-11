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Osmaniyeli tamirciden 5 gündür haber alınamıyor

OSMANİYE SANAYİ SİTESİNDEKİ TAMİRCİ MEHMET KIZILAY'DAN 5 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Asayiş 11.11.2020, 09:45
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Osmaniyeli tamirciden 5 gündür haber alınamıyor

Osmaniye Sanayi Sitesinde tamircilik yapan 38 yaşındaki Mehmet Kızılay’dan yakınları 5 gündür haber alamıyor.

Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde otomobil tamircisi olan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Kızılay, 5 gün önce eve dönmeyince yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Mehmet Kızılay’ın ağabeyi Kadir Kızılay, "Kardeşimin herhangi bir sorunu yoktu. Kendisinden haber alamıyoruz. Görenlerin veya yerini bilenlerin Allah rızası için polise haber vermesini rica ediyoruz” dedi.
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