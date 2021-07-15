Osmaniye’deki yangın spiral makinesinin kıvılcımından çıktı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yangının serası olan bir vatandaşın spiral makinesiyle çalışma yaptığı sırada çıkan kıvılcımın yayılması sonucu çıktığını söyledi.

Yangının çıktığı andan itibaren bölgede bulunan Vali Erdinç Yılmaz, yangına ilgili açıklamalarda bulundu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili bilgiler aktaran Vali Yılmaz, “Serası olan bir vatandaş spiral makineyle çalışırken kıvılcım yayılması sonucu yangın çıkıyor. Yangını çıkaran kişiler şu an tespit edildi. Şu anda kontrol altında. Eğer aksi bir durum olmazsa rüzgar var biliyorsunuz. Tabi ki çok üzgünüz yangından ve yanan ormanımızdan dolayı. Fakat tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Evlere gelecekti kontrol altına alındı şükürler olsun. Şu anda da söndürme çalışmaları devam ediyor. İnşallah çok uzun sürmeyecek kontrol altına alınacak. Bir evimizin de çatı kısmında alevlenme oldu ama çok erken bir şekilde müdahale edildi” diye konuştu.

Öte yandan, yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.