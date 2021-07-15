Osmaniye’deki orman yangınında soğutma çalışmaları başlatıldı

Osmaniye’de bir serada çalışma yapıldığı sırada spiral makineden çıkan kıvılcım sonucu başlayan orman yangını 300 kişilik ekibin çalışmasıyla yaklaşık 4 saat sonunda kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Çamlıkevler Mahallesi’nde bir serada çalışma yapıldığı sırada spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının alevleri ormanlık alanın yanında bulunan yerleşkeyi tehdit altına aldı. Alevlerin yerleşkeye sıçramasını önlemek için iş makineleri de toprak alanda hat açma çalışması yaptı. Havadan 3 helikopter ile karadan 300 kişilik ekiple 12 arazöz, 12 itfaiye, 7 iş makinesi ve 2 TOMA’nın müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Öte yandan soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili 4 kişi de gözaltına alınmıştı.