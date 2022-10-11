Osmaniye’deki deprem güvenlik kamerasında

Osmaniye’de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye’de saat 18.48’de merkez üssü Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Öte yandan sarsıntı Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta da hissedildi. Osmaniye’deki deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.