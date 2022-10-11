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Osmaniye’deki deprem güvenlik kamerasında
Osmaniye’de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 11.10.2022, 19:44
Osmaniye’de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmaniye’de saat 18.48’de merkez üssü Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Öte yandan sarsıntı Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta da hissedildi. Osmaniye’deki deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.