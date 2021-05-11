Osmaniye’de uyuşturucu tacirlerine koçbaşlı şok baskın

Osmaniye’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Koçbaşı kullanılarak girilen şahısların evinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu, silah ve çalıntı malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.A. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi aldı. Bir süre fiziki takibe alınan F.A.’nın evinden çıkan S.T. isimli şahsı kontrol eden ekipler 0,11 gram metamfetamin maddesi buldu. İhbarın doğruluğunu teyit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıkların yapılmasıyla ekipler F.A.’nın evine operasyon düzenlendi. Kapıları koçbaşı ile kırıp eve giren Özel Harekât polisleri şahısları kıskıvrak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından F.A., Ş.Ö., A.A. ve S.T. isimli şahıslar ‘Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal etmek’ ve ‘Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şahısların evlerinde yapılan aramada, 32.27 gram esrar, 0.46 gram eroin, 17 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, suçta elde edildiği değerlendirilen 32 bin 600 TL para, 1 adet tam otomatik kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca, 1 adet hk-p200 marka tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tek kırma tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 93 cm uzunluğunda işlemeli kılıç, 67 cm uzunluğunda kılıç, 38 cm uzunluğunda hançer, 2 adet muşta, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 4 adet çalıntı akü, 1 adet çalıntı dizüstü bilgisayar, 1 adet çalıntı tablet, 11 adet çalıntı cep telefonu, 20 adet çalıntı kol saati, 8 adet çalıntı tamir takım çantası, 4 adet çalıntı projektör, 1 adet çalıntı matkap, 50 metre uzunluğunda çalıntı elektrik kablosu, 6 kutu içerisinde çalıntı priz ve çerçevesi, 1 adet çalıntı araç hoparlörü, 2 adet çalıntı oto teyp geçirildi.