Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve bu suçu meslek haline getirerek haksız ekonomik kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda M.A., H.A.A., M.S. ve E.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek ile kullanıma hazır 17 fişek uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., H.A.A. ve M.S. tutuklanırken, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.