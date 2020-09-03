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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
OSMANİYE’DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2050 GRAM ESRAR MADDESİ İLE 14 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 03.09.2020, 11:46
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Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi den 1’i tutuklandı
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ilçe Koçyurdu Köyünde Y.G. ve M.G. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları bilgisi alınması üzerine şüphelilere ait iki adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2050 gram esrar maddesi ile 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelilerden Y.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Kapalı Cezaevine gönderildi, M.G. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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