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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna: 4 tutuklama

OSMANİYE’DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI.

Asayiş 12.11.2020, 11:14
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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna: 4 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.G., O.D., D.K.D, ve F.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslara ait adreslerde eş zamanlı yapılan aramalarda 7 gram esrar maddesi, 4 gram bonzai maddesi, 3 adet uyuşturucu hap ile 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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