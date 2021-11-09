Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şahıstan 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 01-01 Kasım tarihleri arasında 13 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2.38 gram esrar, 25 adet yeşil reçeteye tabii hap, 105.46 gram metamfetamin, 117.37 gram eroin, 2.02 gram bonzai, 1 adet pompalı tüfek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.