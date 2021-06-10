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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Osmaniye’de uyuşturucu ticaretinin önenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Asayiş 10.06.2021, 16:36
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Osmaniye’de uyuşturucu ticaretinin önenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Osmaniye’de uyuşturucu ticaretinin önenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından uyuşturucu sattığı belirlenen şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında N.Ş., F.A., B.K. ve K.G. isimli şahıslar ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken N.Ş., F.A. ile B.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 36 gram metamfetamin, 22 gram eroin ile 28 gram bonzai ele geçirildi.
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