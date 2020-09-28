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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

OSMANİYE'DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 37 GRAM EROİN, 50 METAMFETAMİN MADDESİ VE 1 ADET HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 28.09.2020, 12:00
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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gaziantep’ten temin edilen uyuşturucu maddenin Osmaniye’de piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. 27 plakalı özel otomobil Osmaniye’nin Bahçe ilçesi D-400 karayolu Aslanlıbel mevkisinde durduruldu. Araç içerisinde ve şahısların üstünde yapılan aramada 37 gram eroin, 50 metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.Ö., N.G. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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