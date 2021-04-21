Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Osmaniye’de Risk Analiz Değerlendirme sonucu şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada 316 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Uygulama sırasında Risk Analiz Değerlendirme sonucu B.A ile R.C. isimli şahsıların idaresindeki minibüs şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramalarda araç içerisinin farklı bölmelerine zulalanmış halde 316 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek” suçundan adliyeye sevk edilen B.A ile R.C. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.