Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 9 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Karkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 28 Mart 4 Nisan tarihleri arasında 27 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 32 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 109.9 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza, 1kilo 257 gram eroin, 28.01 gram bonzai ile 11 bin 195 lira para ele geçirildi.